Валютні обмеження для бізнесу продовжені до лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк України зберіг вимогу обов’язкового продажу 50% валютних надходжень юридичних осіб з 14 грудня поточного року до 7 лютого 2019 року. Про це повідомила прес-служба Регулятора, передає УНН.
“Для підтримки стабільності валютного ринку України Національний банк подовжив дію вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 50% на період з 14 грудня 2018 року до 6 лютого 2019 року (включно)”, — йдеться у повідомленні.
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Як і раніше, продажу підлягатимуть надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, банківських металів і в російських рублях. Продаж буде здійснюватися без доручення клієнта і виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
У такий спосіб дія даної вимоги подовжена до вступу в силу Закону України “Про валюту та валютні операції”, а також низки нормативно-правових актів НБУ, які сформують нову ліберальну систему валютного регулювання.
Нагадаємо, востаннє НБУ змінював розмір вимоги до обов’язкового продажу валютних надходжень юридичних осіб на початку квітня 2017 року, коли знизив її з 65% до 50%. Це лише один з кроків, зроблених НБУ на шляху до лібералізації валютного ринку і режиму вільного руху капіталів.
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З 7 лютого 2019 року буде впроваджено черговий етап валютних пом’якшень: дерегуляція інвестицій за кордон, спрощення проведення транскордонних операцій населення з валютою і купівлі валюти на міжбанківському ринку для клієнтів банків тощо.
Рішення щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб затверджене Постановою Правління НБУ від 13 грудня 2018 року № 138 “Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень”.