Вакцину от гриппа в Ровно раскупили за сутки

По его словам, почти 200 доз, которые областной центр получил накануне, молниеносно разобрали.

"Следующую партию город должен получить 10-15 декабря. Даже в этот период не поздно сделать прививку", - подчеркнул В.Мороз.

Как сообщал УНН, эпидемию гриппа в Киеве ожидают в середине декабря. За прошедшую неделю в области заболели почти 5 тыс. человек, из которых 70% - дети. Однако, ни в одном районе эпидемический порог не превышен.