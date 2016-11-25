Вакцину от гриппа в Ровно раскупили за сутки
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Все дозы препаратов для профилактики гриппа в Ровно мгновенно раскупили. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник отдела надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз.
По его словам, почти 200 доз, которые областной центр получил накануне, молниеносно разобрали.
"Следующую партию город должен получить 10-15 декабря. Даже в этот период не поздно сделать прививку", - подчеркнул В.Мороз.
Как сообщал УНН, эпидемию гриппа в Киеве ожидают в середине декабря. За прошедшую неделю в области заболели почти 5 тыс. человек, из которых 70% - дети. Однако, ни в одном районе эпидемический порог не превышен.