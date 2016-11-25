Вакцину від грипу в Рівному розкупили за добу
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Всі дози препаратів для профілактики грипу в Рівному миттєво розкупили. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник відділу нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру Віктор Мороз.
За його словами, майже 200 доз, які обласний центр отримав напередодні, блискавично розібрали.
“Наступну партію місто має отримати 10-15 грудня. Навіть в цей період не пізно зробити щеплення”, — наголосив В.Мороз.
Як повідомляв УНН, епідемію грипу в Рівному очікують в середині грудня. За минулий тиждень в області захворіло майже 5 тис. осіб, з яких 70% — діти. Однак, в жодному районі епідемічний поріг не перевищений.