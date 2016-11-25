Вакцину від грипу в Рівному розкупили за добу

За його словами, майже 200 доз, які обласний центр отримав напередодні, блискавично розібрали.

“Наступну партію місто має отримати 10-15 грудня. Навіть в цей період не пізно зробити щеплення”, — наголосив В.Мороз.

Як повідомляв УНН, епідемію грипу в Рівному очікують в середині грудня. За минулий тиждень в області захворіло майже 5 тис. осіб, з яких 70% — діти. Однак, в жодному районі епідемічний поріг не перевищений.