Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже больше 530 тысяч

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,9 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - свыше 532 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31 миллион прививок, за последние сутки из которых - более 72 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.