Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже больше 530 тысяч

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,9 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - свыше 532 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31 миллион прививок, за последние сутки из которых - более 72 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 10 февраля в Украине 72 255 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу - 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу - 20 319 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу - 15 541 411 человек, получивших две дозы - 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу - 22 628 людей, бустерную дозу - 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.

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