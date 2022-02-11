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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 63444 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Вакцинованих бустером від "ковіду" українців вже понад 530 тисяч

Вакцинованих бустером від "ковіду" українців вже понад 530 тисяч

Київ • УНН

 • 21253 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,9 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 532 тисячі осіб. При цьому загалом зробили майже 31 мільйон щеплень, за останню добу з яких - понад 72 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Деталі

За добу 10 лютого в Україні 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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