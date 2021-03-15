Вакцинация против COVID-19: профессор рассказала о CoronaVac, которую ожидает Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вакцину CoronaVac производит Sinovac Biotech - компания, которая известна миру своими противовирусными вакцинами от гриппа, паротита и гепатита. Об этом в комментарии УНН рассказала заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, доктор медицинских наук, профессор, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.
Детали
"Организация производства соответствует мировым стандартам", - отметила она.
CoronaVac, которая вскоре должна появиться в Украине - это инактивированная вакцина, которая получила разрешение на использование 6 февраля и уже применяется для вакцинации населения Китая и ряда других стран.
"Преимущества этой вакцины такие: она инактивированна стандартным проверенным способом, тем самым безопасна для человека, который будет вакцинирован. Она содержит все антигены вируса, формирует поствакцинальный иммунитет ко всем четырем антигенам вируса (а не только к S-антигену), поэтому будет эффективной даже с учетом высокой мутабельности вируса. Она содержит проверенный временем (издревле используют) состав, в том числе адъювант, и стабильна при хранении. CoronaVac поставляется в шприце, котрый исключает ряд возможных "программных ошибок" и "человеческого фактора" во время вакцинации. Кроме того, вакцина является однократной, что обеспечивает экономию препарата - не будет потерянных и избыточных доз", - отметила Виноград.
Весомым преимуществом вакцины CoronaVac является то, что она не требует особых условий хранения. Ее стандартные условия: +2 - +8.
Вакцинация в Украине
Более 250 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19. Больше всего записалось из Киева и Львовской, Днепропетровской и Киевской областей. Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает CoronaVac производства Sinovac Biotech.