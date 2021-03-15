Вакцинация против COVID-19: профессор рассказала о CoronaVac, которую ожидает Украина

Детали

"Организация производства соответствует мировым стандартам", - отметила она.

CoronaVac, которая вскоре должна появиться в Украине - это инактивированная вакцина, которая получила разрешение на использование 6 февраля и уже применяется для вакцинации населения Китая и ряда других стран.

"Преимущества этой вакцины такие: она инактивированна стандартным проверенным способом, тем самым безопасна для человека, который будет вакцинирован. Она содержит все антигены вируса, формирует поствакцинальный иммунитет ко всем четырем антигенам вируса (а не только к S-антигену), поэтому будет эффективной даже с учетом высокой мутабельности вируса. Она содержит проверенный временем (издревле используют) состав, в том числе адъювант, и стабильна при хранении. CoronaVac поставляется в шприце, котрый исключает ряд возможных "программных ошибок" и "человеческого фактора" во время вакцинации. Кроме того, вакцина является однократной, что обеспечивает экономию препарата - не будет потерянных и избыточных доз", - отметила Виноград.

Весомым преимуществом вакцины CoronaVac является то, что она не требует особых условий хранения. Ее стандартные условия: +2 - +8.

Вакцинация в Украине

Более 250 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19. Больше всего записалось из Киева и Львовской, Днепропетровской и Киевской областей. Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает CoronaVac производства Sinovac Biotech.