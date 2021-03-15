Вакцинація проти COVID-19: професор розповіла про CoronaVac, яку очікує Україна

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“Організація виробництва відповідає світовим стандартам”, - зауважила вона.

CoronaVac, яка незабаром має з’явитися в Україні – це інактивована вакцина, яка отримала дозвіл на використання 6 лютого і вже застосовується для щеплення населення Китаю і низки інших країн.

“Переваги цієї вакцини такі: вона інактивована стандартним перевіреним способом, тим самим безпечна для людини, яка буде вакцинована. Вона містить усі антигени вірусу, що формує поствакцинальний імунітет до всіх чотирьох антигенів вірусу (а не тільки S-антигену), тому буде ефективною навіть з урахуванням високої мутабельності вірусу. Вона містить перевірений часом (від давна використовують) склад, у тому числі ад’ювант, і стабільна при зберігання. CoronaVac поставляється у шприці, що виключає низку можливих "програмних помилок" та "людського фактору" під час вакцинації. Крім того, вакцина однодозова, що забезпечує економію препарату – не буде втрачених і надлишкових доз”, - зауважила Виноград.

Вагомою перевагою вакцини CoronaVac є те, що вона не потребує особливих умов зберігання. Її стандартні умови: +2 - +8.

Вакцинація в Україні

Понад 250 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19. Найбільше записалося з Києва та Львівської, Дніпропетровської й Київської областей. Нині Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.