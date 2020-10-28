ВАКС уменьшил залог Микитасю

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66678 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93270 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122066 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104690 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124417 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100434 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101358 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103705 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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ВАКС уменьшил залог Микитасю

ВАКС уменьшил залог Микитасю

Киев  •  УНН

 • 17428 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога до 80,5 млн грн для бывшего президента УГСК "Укрбуд" Максима Микитася. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

"Во вторник, 27 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которым подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила решение следственного судьи и постановила новое решение, которым продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины

Напомним, суд оставил под арестом имущество Микитася.

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