ВАКС уменьшил залог Микитасю
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога до 80,5 млн грн для бывшего президента УГСК "Укрбуд" Максима Микитася. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.
"Во вторник, 27 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которым подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила решение следственного судьи и постановила новое решение, которым продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины
Напомним, суд оставил под арестом имущество Микитася.