ВАКС зменшив заставу Микитасю

“У вівторок, 27 жовтня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 жовтня 2020 року, якою підозрюваному продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30 листопада 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову ухвалу, якою продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 листопада 2020 року та визначила підозрюваному заставу в розмірі 80,5 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, суд залишив під арештом майно Микитася.