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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ВАКС приговорил экс-главу Госавиаслужбы к 3 годам 6 месяцам тюрьмы

Киев • УНН

 • 1200915 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Высший антикоррупционный суд приговорил к 3 годам 6 месяцам тюрьмы бывшего главу Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка, обвиняемого в злоупотреблениях служебным положением, которые нанесли более 750 тыс. гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

ВАКС приговорил экс-главу Госавиаслужбы к 3 годам 6 месяцам тюрьмы

Цитата

«20 января 2023 года коллегией судей ВАКС вынесен приговор, которым бывший государственный служащий категории «А» признан виновным в злоупотреблении своим служебным положением, что нанесло тяжкие последствия для ООО «Украинско-средиземноморские авиалинии», то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», - говорится в сообщении.

Так, суд признал экс-главу ГАСУ виновным в том, что он с корыстным мотивом, в интересах ЧАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины», умышленно совершил ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ для осуществления полетов по маршруту «Киев – Тегеран – Киев» и повлекли тяжкие последствия для другой компании, а именно ООО «Украинско-средиземноморские авиалинии».

«По приговору суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Бывший глава Госавиаслужбы обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в более 750 тыс. гривен.

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