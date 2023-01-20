ВАКС засудив ексголову Державіаслужби до 3 років 6 місяців тюрми

Цитата

«20 січня 2023 року колегією суддів ВАКС винесено вирок, яким колишнього державного службовця категорії «А» визнано винуватим у зловживанні своїм службовим становищем, що завдало тяжких наслідків для ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії», тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - йдеться в повідомленні.

Так, суд визнав ексголову ДАСУ винуватим у тому, що він з корисливим мотивом, в інтересах ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг для здійснення польотів за маршрутом «Київ – Тегеран – Київ» та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії».

«За вироком суду експосадовцю призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Колишній очільник Державіаслужби обвинувачується у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", внаслідок чого були скасовані заплановані рейси ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" за маршрутом "Київ-Тегеран-Київ", що завдало збитків авіакомпанії у понад 750 тис. гривень.