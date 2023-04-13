ВАКС определил нардепу Исаенко залог более чем в 6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения действующему нардепу, который подозревается в попытке незаконного завладения землей и имуществом «Госстройкомбината», в виде залога в размере 6,012 млн грн. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о народном депутате Дмитрии Исаенко.
Детали
Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры информирует, что 13 апреля 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал Исаенко меру пресечения в виде залога в размере 6,012 млн грн, который обоснованно подозревается в организации покушения на злоупотребление служебным положением с целью незаконного получения под застройку земельного участка, принадлежащего государству и находящегося в постоянном пользовании государственного предприятия ГП «Государственный строительный комбинат» Аппарата ВРУ.
Также на подозреваемого нардепа возложены следующие обязанности:
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- прибывать по первому требованию к детективу, прокурору и суду; по первому требованию к детективу, прокурору и суду;
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- уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;
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- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
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- не выезжать из г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора;
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- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
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Срок действия обязанностей – до 10.05.2023.
Также отмечается, что прокурор не согласен с указанным решением суда в части размера залога и обжалует его в апелляционном порядке.
Дополнение
10 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Дмитрию Исаенко и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в столице.