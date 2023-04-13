ВАКС визначив нардепу Ісаєнку заставу у понад 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу, який підозрюється у спробі незаконного заволодіння землею та майном «Держбудкомбінату», у вигляді застави у розмірі 6,012 млн грн. Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про народного депутата Дмитра Ісаєнка.
Деталі
Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформує, що 13 квітня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав Ісаєнку запобіжний у вигляді застави у розмірі 6,012 млн грн, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату ВРУ.
Також на підозрюваного нардепа покладено такі обов’язки:
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- прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду; на першу вимогу до детектива, прокурора та суду;
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- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
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- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
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- не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора;
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- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
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Термін дії обов’язків – до 10.05.2023.
Також зазначається, що прокурор не погоджується з указаним рішенням суду в частині розміру застави та оскаржить його в апеляційному порядку.
Доповнення
10 березня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату Дмитру Ісаєнко та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у столиці.