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ВАКС стал зависимым от НАБУ и САП, вокруг него не утихают скандалы – юридическое сообщество сделало резкое заявление

ВАКС стал зависимым от НАБУ и САП, вокруг него не утихают скандалы – юридическое сообщество сделало резкое заявление

Киев  •  УНН

 • 6127 просмотра

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Эксперт Олег Постернак раскрыл детали скандалов в ВАКС, включая массовый провал тестирования на IQ среди кандидатов в судьи. Также выявлены факты роскошной жизни судей и зависимость от НАБУ-САП.

Высший антикоррсуд деградирует до уровня "советского районного суда" из-за зависимости от НАБУ-САП. Это подтверждается рядом последних скандалов и "катастрофическим" провалом в тестировании IQ, шокировавшем даже публичных защитников ВАКС. Об этом написал в своем блоге политический эксперт Олег Постернак, передает УНН.

По его словам, в последние месяцы года резко возросло количество скандалов, компрометирующих весь состав Высшего антикоррупционного суда.

"Среди главных тем – "слив" резонансных дел с участием коррупционеров, которые затем убегают заграницу; роскошный образ жизни судей ВАКС в разгар войны; выполнение этим судом задач НАБУ и САП, что все больше напоминает практику советской фемиды. Апогей этих процессов – падение общего интеллектуального уровня состава ВАКС и соискателей: недавний провал судейским корпусом тестов на уровень IQ шокировал даже публичных защитников антикоррсуда", – написал эксперт.

Он напомнил слова адвоката Тараса Баранова об исповедовании ВАКС посттоталитарного подхода – подыгрывании детективам НАБУ и прокурорам САП. А адвокат Роман Кравец заявлял, что действия ВАКС прямо повторяют 37 год прошлого века: тогда люди не знали за что и на основании чего их обвиняют.

Среди других скандалов с ВАКС, которые приводит Постернак, – "отжим" у государства полмиллиона гривен судьей ВАКС Екатериной Сикорой с помощью коллег в другом суде. Еще одна судья Высшего антикоррупционного суда – Валерия Черная, в разгар войны стала владелицей элитного автомобиля из салона – BMW Х6. Расплакавшийся судья Николай Глотов, когда ему заявили отвод в судебном заседании, тем не менее, за год с начала полномасштабного вторжения приобрел "Теслу" за почти 2 млн грн. Судья Маркиян Галабала незаконно получил служебное жилье и еще ряд сведений не указал в декларации. В махинациях с жильем замечен также Виталий Крикливый, которому супруга писала судебные решения.

Кроме того, эксперт привел данные, что по итогам тестирования на выявление уровня когнитивных способностей (IQ-тест) из 74 кандидатов на должности судей ВАКС проходной балл набрали всего 25 кандидатов. Из 49 кандидатов в судьи Апелляционной палаты ВАКС проходной балл набрали только 19 кандидатов.

Постернак подчеркнул, что речь идет о судебном органе, созданном недавно под наблюдением наших партнеров и гражданского общества.

"Известное изречение, которое приписывают второму Президенту Украины Леониду Кучме: "Какую бы партию не строили, все равно выходит КПСС". В нашем случае: какой бы суд ни создавали, все равно выходит "советский народный суд", – написал эксперт.

Следствием деградации, по мнению Постернака, может стать польский вариант, где победившая на выборах прошлого года новая коалиция в соглашении предусмотрела ликвидацию Центрального антикоррупционного бюро.

"В наших реалиях может идти речь о сносе всего антикоррупционного треугольника – НАБУ-САП-ВАКС, как, по меньшей мере, неэффективного. А реально – вредоносного", – резюмировал эксперт.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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