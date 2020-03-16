ВАКС отменяет прием граждан из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отменяет проведение и участие в мероприятиях, не связанных с процессуальной деятельностью из-за введения карантина для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“В связи с введением карантина (постановление Кабинета Министров Украины „О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19“ от 11.03.2020 года № 211), Высший антикоррупционный суд отменяет проведение и участие в мероприятиях, не связанных с процессуальной деятельностью. В частности, личный прием граждан, экскурсии школьников и студентов, круглые столы, участие в конференциях, семинарах и т.д.”, — говорится в сообщении.
Также, участников, интересующихся судебным процессом, просим посещать суд только при крайней необходимости. ВАКС и в дальнейшем информировать общественность о ходе судебных заседаний, а также транслировать рассмотрение резонансных дел на канале YouTube.
“Во время посещения помещений Высшего антикоррупционного суда, просим соблюдать правила личной безопасности здоровья. Для этого для посетителей и работников здесь установлены автоматические дезинфекторы, а в залах судебных заседаний — бактерицидные рециркуляторы, в других помещениях суда также осуществляется дополнительная санитарная обработка”, — отмечается в сообщении.
Напомним, города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.
Как сообщалось, Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судов, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания.