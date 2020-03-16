ВАКС отменяет прием граждан из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105686 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108520 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110445 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108971 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119253 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106317 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106813 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС отменяет прием граждан из-за коронавируса

ВАКС отменяет прием граждан из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11991 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отменяет проведение и участие в мероприятиях, не связанных с процессуальной деятельностью из-за введения карантина для противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“В связи с введением карантина (постановление Кабинета Министров Украины „О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19“ от 11.03.2020 года № 211), Высший антикоррупционный суд отменяет проведение и участие в мероприятиях, не связанных с процессуальной деятельностью. В частности, личный прием граждан, экскурсии школьников и студентов, круглые столы, участие в конференциях, семинарах и т.д.”, — говорится в сообщении.

Также, участников, интересующихся судебным процессом, просим посещать суд только при крайней необходимости. ВАКС и в дальнейшем информировать общественность о ходе судебных заседаний, а также транслировать рассмотрение резонансных дел на канале YouTube.

“Во время посещения помещений Высшего антикоррупционного суда, просим соблюдать правила личной безопасности здоровья. Для этого для посетителей и работников здесь установлены автоматические дезинфекторы, а в залах судебных заседаний — бактерицидные рециркуляторы, в других помещениях суда также осуществляется дополнительная санитарная обработка”, — отмечается в сообщении.

Напомним, города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.

Как сообщалось, Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судов, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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