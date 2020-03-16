ВАКС скасовує прийом громадян через коронавірус

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд скасовує проведення та участь у заходах, не пов’язаних із процесуальною діяльністю через запровадженням карантину задля протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

“У зв’язку із запровадженням карантину (постанова Кабінету Міністрів України „Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19“ від 11.03.2020 року № 211), Вищий антикорупційний суд скасовує проведення та участь у заходах, не пов’язаних із процесуальною діяльністю. Зокрема, особистий прийом громадян, екскурсії школярів та студентів, круглі столи, участь у конференціях, семінарах тощо”, — йдеться в повідомленні.

Також, учасників, які цікавляться судовим процесом, просимо відвідувати суд лише за крайньої необхідності. ВАКС і надалі інформуватиме громадськість про перебіг судових засідань, а також транслюватиме розгляд резонансних справ на каналі YouTube.

“Під час відвідування приміщень Вищого антикорупційного суду, просимо дотримуватися правил особистої безпеки здоров’я. Задля цього для відвідувачів та працівників тут встановлені автоматичні дезінфектори, а у залах судових засідань — бактерицидні рециркулятори, в інших приміщеннях суду також здійснюється додаткова санітарна обробка”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, міста України переходять на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.

Як повідомлялося, Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин судів, якщо у них є ознаки будь-якого вірусного захворювання.

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