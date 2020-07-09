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ВАКС продлил срок обязанностей экс-замначальника полиции Одесской области

ВАКС продлил срок обязанностей экс-замначальника полиции Одесской области

Киев  •  УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд до 25 июля продлил срок действия процессуальных обязанностей экс-заместителю начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области, подозреваемого в деле завладения крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В среду, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, которые возложены на бывшего заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемый обязан являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье, в суд; уведомлять следователя, прокурора, следственного судью, суд об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

"Срок действия постановления - до 25 июля 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 июля 2019 года НАБУ сообщило о задержании бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия.

Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. Этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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