ВАКС продовжив термін обов'язків ексзаступнику начальника поліції Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд до 25 липня продовжив термін дії процесуальних обов'язків ексзаступникові начальника Головного управління Національної поліції Одеської області, підозрюваного у справі заволодіння великою партією тютюнових виробів, вилучених із незаконного обігу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
“У середу, 8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, які покладені на колишнього заступника начальника Головного управління Національної поліції Одеської області”, — йдеться в повідомленні.
Так, підозрюваний зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
“Строк дії ухвали — до 25 липня 2020 року включно”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 30 липня 2019 року НАБУ повідомило про затримання колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства.
Експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. Цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).