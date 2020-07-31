ВАКС продлил срок отстранения от должности начальника Бердянского филиала АМПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 30 сентября срок отстранения от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В четверг, 30 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок отстранения от должности начальника Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Срок действия постановления - до 30 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.