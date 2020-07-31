ВАКС продлил срок отстранения от должности начальника Бердянского филиала АМПУ

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113573 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118453 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117521 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143249 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102885 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 30 сентября срок отстранения от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В четверг, 30 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок отстранения от должности начальника Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Срок действия постановления - до 30 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен.

Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.

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