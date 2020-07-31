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ВАКС продовжив строк відсторонення від посади начальника Бердянської філії АМПУ

ВАКС продовжив строк відсторонення від посади начальника Бердянської філії АМПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив до 30 вересня строк відсторонення від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"У четвер, 30 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк відсторонення від посади начальника Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Строк дії ухвали - до 30 вересня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ВАКС раніше відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.

Як повідомлялося, САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту.

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