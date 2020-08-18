ВАКС продлил срок расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 26 ноября срок досудебного расследования по делу в отношении бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В понедельник, 17 августа, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-главы Кировоградской ОГА и руководителя патронатной службы Кировогрaдской ОГА до 5 месяцев, то есть до 26 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Также следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в части возложенных на подозреваемого обязанностей. В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда".
Напомним, за бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн. Также был внесен залог в размере 5,06 млн грн начальником патронатной службы Кировоградской ОГА Сергеем Шевченко.
Как сообщалось, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балоню и должностному этой же ОГА было сообщено о подозрении в получении взятки.