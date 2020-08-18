ВАКС продлил срок расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89239 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103120 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128588 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108375 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128557 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101512 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102284 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101971 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101516 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
ВАКС продлил срок расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА

ВАКС продлил срок расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА

Киев  •  УНН

 • 11187 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 26 ноября срок досудебного расследования по делу в отношении бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В понедельник, 17 августа, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-главы Кировоградской ОГА и руководителя патронатной службы Кировогрaдской ОГА до 5 месяцев, то есть до 26 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Также следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в части возложенных на подозреваемого обязанностей. В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда".

Напомним, за бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн. Также был внесен залог в размере 5,06 млн грн начальником патронатной службы Кировоградской ОГА Сергеем Шевченко.

Как сообщалось, экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балоню и должностному этой же ОГА было сообщено о подозрении в получении взятки.

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