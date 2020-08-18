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ВАКС продовжив строк розслідування у справі ексголови Кіровоградської ОДА

ВАКС продовжив строк розслідування у справі ексголови Кіровоградської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 листопада строк досудового розслідування у справі щодо колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня та керівника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“У понеділок, 17 серпня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови Кіровоградської ОДА та керівникa пaтронaтної служби Кіровогрaдської ОДА до 5 місяців, тобто до 26 листопада 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Також слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу в частині покладених на підозрюваного обов’язків. Зокрема, обов’язок “не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду” змінено на “не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду”.

Нагадаємо, за колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.

Як повідомлялося, ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомлено про підозру в одержанні хабаря.

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