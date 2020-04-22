ВАКС перенес заседание по делу Насалыка, который "забыл" задекларировать более 1,2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Высший антикоррупционный суд перенес заседание по делу экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалыка, который "забыл" задекларировать более 1,2 млн долларов, из-за неявки сторон в связи с карантином. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В связи с неявкой сторон из-за введенного карантина и соответствующие ходатайства сторон - ведь подозреваемый попадает в группу риска - судебное заседание перенесено на 30 апреля 2020 года в 14:00", - говорится в сообщении.
Напомним, расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.