ВАКС переніс засідання у справі Насалика, який "забув" задекларувати понад 1,2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Вищий антикорупційний суд переніс засідання у справі ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який "забув" задекларувати понад 1,2 млн доларів, через неявку сторін у зв’язку із карантином. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"У зв’язку із неявкою сторін через запроваджений карантин і відповідні клопотання сторін - адже підозрюваний потрапляє у групу ризику - судове засідання перенесене на 30 квітня 2020 року о 14:00", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте у порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.