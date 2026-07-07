ВАКС отменил обязанность носить электронный браслет для Алексея Чернышова
Киев • УНН
Суд решил не продлевать обязанность носить электронный браслет для бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. В то же время ему продлили другие обязанности, в частности сдать загранпаспорт.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении процессуальных обязанностей бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Суд решил освободить бывшего вице-премьер-министра от электронного браслета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из заседания ВАКС.
Детали
ВАКС рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей, возложенных на Чернышова. По результатам рассмотрения суд частично удовлетворил это ходатайство. Следственный судья Виктор Ногачевский принял решение не продлевать обязанность носить электронный браслет, поэтому в ближайшее время браслет с бывшего вице-премьера должны снять.
В то же время суд также продлил следующие обязанности для экс-чиновника:
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- являться к детективу, прокурору, в суд;
- воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом
и еще рядом лиц;
- сдать заграничный паспорт.
Напомним
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике.