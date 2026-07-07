ВАКС отменил обязанность носить электронный браслет для Алексея Чернышова

$44.560.0150.870.15
ukenru
15:26 • 262 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
13:51 • 5146 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
13:06 • 14006 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
12:46 • 23398 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
12:02 • 21453 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
11:19 • 25998 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
10:45 • 40292 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 30144 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
7 июля, 07:52 • 68408 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
7 июля, 06:01 • 67156 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4.4м/с
60%
745мм
Популярные новости
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 75716 просмотра
Трамп едет на саммит НАТО в Анкаре в мрачном настроении, чиновники опасаются за его ход - CNN7 июля, 08:14 • 8978 просмотра
В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавшихVideo7 июля, 09:20 • 42176 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 48097 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 32906 просмотра
публикации
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения12:00 • 33248 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 68409 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 76067 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 67156 просмотра
Суд снова не смог перейти к исследованию доказательств по делу о медицинской халатности врачей Odrex 7 июля, 05:30 • 66074 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Урсула фон дер Ляйен
Денис Штилерман
Владимир Зеленский
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Канада
Анкара
Европа
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана10:09 • 48380 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 51479 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 50448 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 92393 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 101118 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

ВАКС отменил обязанность носить электронный браслет для Алексея Чернышова

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Суд решил не продлевать обязанность носить электронный браслет для бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. В то же время ему продлили другие обязанности, в частности сдать загранпаспорт.

ВАКС отменил обязанность носить электронный браслет для Алексея Чернышова

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении процессуальных обязанностей бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Суд решил освободить бывшего вице-премьер-министра от электронного браслета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из заседания ВАКС.

Детали

ВАКС рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей, возложенных на Чернышова. По результатам рассмотрения суд частично удовлетворил это ходатайство. Следственный судья Виктор Ногачевский принял решение не продлевать обязанность носить электронный браслет, поэтому в ближайшее время браслет с бывшего вице-премьера должны снять.

В то же время суд также продлил следующие обязанности для экс-чиновника:

  • сообщать об изменении места жительства и работы;
    • являться к детективу, прокурору, в суд;
      • воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом и еще рядом лиц;
        • сдать заграничный паспорт.

          Напомним

          НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

          Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

          Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике.

          Алла Киосак

          ОбществоПолитикаКриминал и ЧП