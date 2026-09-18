ВАКС конфисковал у экс-прокурора Харькова и его жены активы на 6,5 млн гривен
Киев • УНН
ВАКС признал необоснованными активы семьи экс-руководителя окружной прокуратуры Харькова. Взысканы квартиры, автомобили и часть имущества на 6,5 млн гривен.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и признал необоснованными активы, приобретённые бывшим руководителем одной из окружных прокуратур Харькова и его женой. Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам предотвращения коррупции, передаёт УНН.
Подробности
Следствие установило, что в 2022–2024 годах семья прокурора приобрела в собственность:
- две квартиры в
Харькове;
- автомобили Lexus LX
2016 года выпуска и Mercedes-Benz GLE 43 AMG 2017 года выпуска;
- денежные активы.
Сопоставив стоимость приобретённого имущества с доходами семьи, НАЗК установило несоответствие на сумму более 7,5 млн гривен.
По результатам рассмотрения дела ВАКС признал необоснованными и взыскал стоимость следующих активов:
- 1/2 квартиры в
Харькове;
- автомобиль Lexus LX;
- часть автомобиля
Mercedes-Benz GLE 43 AMG;
- другую квартиру в
Харькове — в полном объёме.
Общая стоимость имущества составила почти 6,5 млн гривен.
Напомним
Начальнику одного из Главных управлений Госгеокадастра сообщено о подозрении в предоставлении 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.