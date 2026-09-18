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ВАКС конфіскував у експрокурора Харкова та його дружини активи на 6,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексочільника окружної прокуратури Харкова. Стягнуто квартири, автомобілі та частину майна на 6,5 млн гривень.

ВАКС конфіскував у експрокурора Харкова та його дружини активи на 6,5 млн гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав необґрунтованими активи, набуті екскерівником однієї з окружних прокуратур Харкова та його дружиною. Про це повідомили в Національному агентстві України з питань запобігання корупції, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що у 2022–2024 роках родина прокурора набула у власність:

  • дві квартири в Харкові;
    • автомобілі Lexus LX 2016 року випуску та Mercedes-Benz GLE 43 AMG 2017 року випуску;
      • грошові активи.

        Порівнявши вартість набутого майна з доходами родини, НАЗК встановило невідповідність на понад 7,5 млн гривень.

        За результатами розгляду справи ВАКС визнав необґрунтованими та стягнув вартість таких активів:

        • 1/2 квартири в Харкові;
          • автомобіль Lexus LX;
            • частину автомобіля Mercedes-Benz GLE 43 AMG;
              • іншу квартиру в Харкові - у повному обсязі.

                Загальна вартість майна склала майже 6,5 млн гривень.

                Нагадаємо

                Начальнику одного із Головних управлінь Держгеокадастру повідомлено про підозру у наданні 30 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовцю Національного агентства з питань запобігання корупції.

                Євген Устименко

                СуспільствоКриміналФінанси
                Нерухомість
                Спеціалізована антикорупційна прокуратура
                Харків