ВАКС конфіскував у експрокурора Харкова та його дружини активи на 6,5 млн гривень
Київ • УНН
ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексочільника окружної прокуратури Харкова. Стягнуто квартири, автомобілі та частину майна на 6,5 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав необґрунтованими активи, набуті екскерівником однієї з окружних прокуратур Харкова та його дружиною. Про це повідомили в Національному агентстві України з питань запобігання корупції, передає УНН.
Деталі
Слідство встановило, що у 2022–2024 роках родина прокурора набула у власність:
- дві квартири в
Харкові;
- автомобілі Lexus LX
2016 року випуску та Mercedes-Benz GLE 43 AMG 2017 року випуску;
- грошові активи.
Порівнявши вартість набутого майна з доходами родини, НАЗК встановило невідповідність на понад 7,5 млн гривень.
За результатами розгляду справи ВАКС визнав необґрунтованими та стягнув вартість таких активів:
- 1/2 квартири в
Харкові;
- автомобіль Lexus LX;
- частину автомобіля
Mercedes-Benz GLE 43 AMG;
- іншу квартиру в
Харкові - у повному обсязі.
Загальна вартість майна склала майже 6,5 млн гривень.
Нагадаємо
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