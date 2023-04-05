Вакцинация и гормональные препараты: есть ли противопоказания

Детали

Как указано, прием большинства гормональных препаратов не является противопоказанием к вакцинации. Напротив, некоторые люди, принимающие гормональные препараты, например люди с диабетом, могут гораздо тяжелее переносить инфекционные болезни, поэтому им рекомендованы дополнительные дозы вакцин, кроме тех, которые предусмотрены календарем прививок.

Но, отмечают в ЦОЗ, есть одна группа гормонов, которые могут уменьшать эффективность вакцинации. Это кортикостероиды – группа гормонов, которые выделяют надпочечники. Они могут снижать работу иммунной системы организма, и поэтому их иногда назначают при аутоиммунных заболеваниях, таких как рассеянный склероз или ревматоидный артрит, чтобы иммунитет не атаковал собственные органы и ткани, или при пересадке органов, чтобы тело человека не отторгало их.

Пациентам, принимающим высокие дозы кортикостероидов – более 20 мг преднизолона (или более 2 мг на кг массы тела для детей весом до 10 кг) в сутки в течение двух недель и более:



во время терапии нельзя вводить живые вакцины, прививать ими можно не ранее чем через 4 недели после прекращения приема этих лекарств



прививки неживыми вакцинами проводят после окончания терапии, иначе вакцинация будет неэффективной



прививки против кори, паротита, краснухи, ветрянки надо сделать за 4 недели до начала терапии



Если пациенты получают более низкую дозу кортикостероидов или высокие дозы, но менее двух недель, они могут прививаться любыми вакцинами без оговорок.

В информированном согласии, которое все пациенты заполняют перед вакцинацией, есть вопрос о приеме кортикостероидов. Поэтому врач вакцинальной бригады обязательно расспросит пациента, который принимает такие препараты, и определит, можно ли ему сейчас вакцинироваться, указали в ЦОЗ.

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