Вакцинація і гормональні препарати: чи є протипоказання

Деталі

Як вказано, прийом більшості гормональних препаратів не є протипоказанням до вакцинації. Навпаки, деякі люди, які приймають гормональні препарати, як-от люди з діабетом, можуть набагато важче переносити інфекційні хвороби, тому їм рекомендовані додаткові дози вакцин, крім тих, що передбачені календарем щеплень.

Але, зазначають у ЦГЗ, є одна група гормонів, які можуть зменшувати ефективність вакцинації. Це кортикостероїди – група гормонів, які виділяють наднирники. Вони можуть знижувати роботу імунної системи організму, і тому їх іноді призначають при аутоімунних захворюваннях, таких як розсіяний склероз чи ревматоїдний артрит, щоб імунітет не атакував власні органи та тканини, або при пересадці органів, щоб тіло людини не відторгало їх.

Так, пацієнтам, які приймають високі дози кортикостероїдів – більше ніж 20 мг за преднізолоном (або більше ніж 2 мг на кг маси тіла для дітей вагою до 10 кг) на добу протягом двох тижнів та більше:



під час терапії не можна вводити живі вакцини, щепити ними можна не раніше ніж через 4 тижні після припинення прийому цих ліків



щеплення неживими вакцинами проводять після закінчення терапії, інакше вакцинація буде неефективною



щеплення проти кору, паротиту, краснухи, вітрянки треба зробити за 4 тижні до початку терапії



Якщо пацієнти отримують нижчу дозу кортикостероїдів або високі дози, але менше ніж два тижні, вони можуть щепитися будь-якими вакцинами без застережень.

В інформованій згоді, яку всі пацієнти заповнюють перед вакцинацією, є питання про прийом кортикостероїдів. Тому лікар вакцинальної бригади обов’язково розпитає пацієнта, який приймає такі препарати, та визначить, чи можна йому зараз вакцинуватися, вказали в ЦГЗ.

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