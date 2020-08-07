"Вагнеровцы" и выборы в Беларуси: Путин и Лукашенко поговорили по телефону

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89233 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103116 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128582 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108372 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128554 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101510 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102282 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101971 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101516 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Вагнеровцы" и выборы в Беларуси: Путин и Лукашенко поговорили по телефону

"Вагнеровцы" и выборы в Беларуси: Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Киев  •  УНН

 • 19084 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов (в Беларуси) в спокойной обстановке", – заявили в Кремле.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что одной из главных тем разговора стало задержание 33 наемников ППК "Вагнера". Телефонный разговор лидеров двух стран состоялась по инициативе президента РФ.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Также главы государств предметно обсудили ход избирательной кампании в Беларуси и противодействие пандемии COVID-19 в двух странах.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком подтвердила намерение Украины запрашивать выдачу 28 человек из 33 задержанных наемников ЧВК "Вагнера", среди которых 9 украинцев.

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