"Вагнерівці" і вибори у Білорусі: Путін і Лукашенко поговорили по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає УНН.
"Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території Республіки 33 російських громадян. Виражена впевненість, що виникла ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн. Підкреслено, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів (у Білорусі) в спокійній обстановці ", - заявили в Кремлі.
У пресслужбі білоруського лідера повідомили, що однією з головних тем розмови стало затримання 33 найманців ПВК "Вагнера". Телефонна розмова лідерів двох країн відбулася за ініціативою президента РФ.
"Президенти домовилися максимально предметно розібратися та ретельно вивчити кожен наявний факт з тим, щоб встановити справжні причини виниклої ситуації, виявити винних і притягти їх до відповідальності", - повідомили в пресслужбі президента Білорусі.
Також глави держав предметно обговорили хід виборчої кампанії в Білорусі і протидію пандемії COVID-19 в двох країнах.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в телефонній розмові з генеральним прокурором Білорусі Олександром Конюком підтвердила намір України просити видачу 28 осіб з 33 затриманих найманців ПВК "Вагнера", серед яких 9 українців.