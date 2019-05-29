Беременной сотруднице вызвали "скорую" в горсовет Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Беременной сотруднице Львовской городского совета стало плохо, вызвали "скорую". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.
"Лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь. Из-за действий протестующих беременной сотруднице городского совета стало плохо, ей вызвали "скорую", - указали в мэрии.
В горсовете напомнили, что протестующие 29 мая выломали двери в городской совет. Началась толкотня и драка.
Напомним, заместителя мэра Львова на исполкоме облили краской.