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Беременной сотруднице вызвали "скорую" в горсовет Львова

Беременной сотруднице вызвали "скорую" в горсовет Львова

Киев  •  УНН

 • 14471 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Беременной сотруднице Львовской городского совета стало плохо, вызвали "скорую". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

"Лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь. Из-за действий протестующих беременной сотруднице городского совета стало плохо, ей вызвали "скорую", - указали в мэрии.

В горсовете напомнили, что протестующие 29 мая выломали двери в городской совет. Началась толкотня и драка.

Напомним, заместителя мэра Львова на исполкоме облили краской.

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