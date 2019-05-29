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Вагітній працівниці викликали "швидку" у міськраду Львова

Вагітній працівниці викликали "швидку" у міськраду Львова

Київ • УНН

 • 14481 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Вагітній працівниці Львівській міської ради стало погано, викликали "швидку". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу міськради Львова.

"Особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадовців міської ради невідомою рідиною, ймовірно — фарбою, виламали двері до міської ратуші та ввірвались всередину. Через дії протестувальників вагітній працівниці міської ради стало погано, для неї викликали "швидку", - вказали у мерії.

У міськраді нагадали, що протестувальники 29 травня виламали двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка.

Нагадаємо, заступника мера Львова на виконкомі облили фарбою.

Українські Національні Новини

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