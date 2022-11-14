"Вадим, вы ведь тоже чемпион!": Юрий Сапронов поинтересовался программой Гутцайта и поддержал Беленюка на выборах президента НОК

Детали

Сапронов отметил, что знает, чего стоят результаты в спорте, потому что сам был вице-президентом в украинских Федерациях тенниса и гольфа, а также членом НОК. По его словам, сейчас для Украины важна честность и открытость и именно таков Жан Беленюк.

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“17 ноября в Украине пройдут выборы Президента НОК. 17 лет Президентом был господин С.Н.Бубка. (…) Олимпиада – это пик спорта высших спортивных достижений.

Это кровь и пот, космические нагрузки, умеренная самодисциплина ежедневно в течение 4х лет, ради одного решающего старта. Сегодня, на мой взгляд, для Украины очень важны открытость, прозрачность и публичность. Честность. Отсутствие кулуарности.

Я прошу поддержать кандидатуру Жана Беленюка. Открытый, честный, нравственный человек”, - написал предприниматель.

В то же время Сапронов подчеркнул, что еще один кандидат на пост Президента Национального Олимпийского комитета, действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт до сих пор не продемонстрировал свою программу, в противовес Беленюку.

“Мне очень не нравится, что Вадим Гутцайт избегает публичной дискуссии, не приходит на дебаты, не отвечает на звонки журналистов. Вадим, Вы ведь тоже Чемпион! Придите на паблик дебаты, тет-а-тет. Люди хотят увидеть дискуссию – открытую, прозрачную, без купюр.

Аргумент против аргумента. Вы же прежде всего спортсмен, чемпион, а потом уже чиновник. Я видел публичную программу Беленюка, где почитать вашу?” – спросил у Гутцайта Сапронов.

Напомним

13 ноября на Олимпийской базе в Конча-Заспе должны были пройти дебаты между кандидатами на пост президента НОК Жаном Беленюком и действующим министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом, однако последний не явился на мероприятие.

Добавим

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Украинская биатлонистка и олимпийская чемпионка Елена Белосюк, также претендовавшая на эту должность сняла свою кандидатуру по выборам в пользу Беленюка. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.