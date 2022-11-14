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“Вадиме, ви ж теж чемпіон!”: Юрій Сапронов поцікавився програмою Гутцайта та підтримав Беленюка на виборах президента НОК

“Вадиме, ви ж теж чемпіон!”: Юрій Сапронов поцікавився програмою Гутцайта та підтримав Беленюка на виборах президента НОК

Київ • УНН

 • 601022 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відомий волонтер, підприємець та колишній член Національного Олімпійського комітету України Юрій Сапронов підтримав кандидатуру олімпійського чемпіона Жана Беленюка на посаду президента НОК України. Про це він написав у себе в Facebook, передає УНН.

Деталі

Сапронов зазначив, що знає, чого вартують результати у спорті, адже сам був віце-президентом в українських Федераціях тенісу та гольфу, а також членом НОК. За його словами, нині для України важлива чесність та відкритість і саме таким є Жан Беленюк.

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Цитата

“17 листопада в Україні відбудуться вибори Президента НОК. 17 років Президентом був пан С.Н.Бубка. (...) Олімпіада – це пік спорту вищих спортивних досягнень.

Це кров і піт, космічні навантаження, поміркована самодисципліна щодня протягом 4х років, заради одного вирішального старту. Сьогодні, на мій погляд, для України вкрай важливі відкритість, прозорість та публічність. Чесність. Відсутність кулуарності.

Я прошу підтримати кандидатуру Жана Беленюка. Відкрита, чесна, моральна людина”, - написав підприємець.

Водночас Сапронов наголосив, що ще один кандидат на посаду Президента Національного Олімпійського комітету, чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і досі не продемонстрував своєї програми, на противагу Беленюку.

“Мені вкрай не подобається, що Вадим Гутцайт уникає публічної дискусії, не приходить на дебати, не відповідає на дзвінки журналістів. Вадим, Ви ж теж Чемпіон! Прийдіть на паблік дебати, тет-а-тет. Люди хочуть побачити дискусію – відкриту, прозору, без купюр.

Аргумент проти аргументу. Ви ж насамперед спортсмен, чемпіон, а потім уже чиновник. Я бачив публічну програму Беленюка, де почитати Вашу?” - запитав у Гутцайта Сапронов.

Нагадаємо

13 листопада на Олімпійський базі у Конча-Заспі мали відбутися дебати між кандидатами на посаду президента НОК Жаном Беленюком та чинним міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, однак останній не з’явився на заході

Додамо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Українська біатлоністка та олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка також претендувала на цю посаду зняла свою кандидатуру з виборів на користь Беленюка. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.

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