В ВСУ зафиксирован новый летальный случай от COVID-19, за сутки заболели 63 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 63 новых случая заболевания острой респираторной болезню COVID-19, один военнослужащий умер от COVID-19, сейчас болеет 1 269 человек, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбук, пишет УНН.
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"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 49 летальных случаев от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021 г. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении ВСУ.
Детали
Согласно сообщению, за сутки госпитализированы 17 больных, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех больных состояние здоровья удовлетворительное.
По данным ВСУ, всего за время пандемии в рядах военных выздоровели 16 218 человек, летальных случаев - 49.
"С начала вакцинированной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 704 человека", - подытожили в ВСУ.
Добавим
7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 марта 2021 года.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.