У ЗСУ зафіксований новий летальний випадок від COVID-19, за добу захворіли 63 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу зафіксовано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, один військовослужбовець помер від COVID-19, зараз хворіє 1269 осіб, повідомляється на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Фейсбук, пише УНН.
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"На жаль, в Збройних Силах України зареєстровано 49 летальних випадків від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Незважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали ", - йдеться в повідомленні ЗСУ.
Деталі
Згідно з повідомленням, за добу госпіталізовано 17 хворих, решта перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я задовільний.
За даними ЗСУ, всього за час пандемії в рядах військових одужали 16 218 осіб, летальних випадків - 49.
"З початку вакцинувальної кампанії в Збройних Силах України 2 376 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 488 військових медиків. За минулу добу на COVID-19 щеплено 704 людини", - підсумували в ЗСУ.
Додамо
7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 березня 2021 року.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.