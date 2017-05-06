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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Зайцево результате обстрела боевиков ранен мужчина

Киев • УНН

 • 8126 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 мая. УНН. Вследствие вражеского обстрела в Зайцево Донецкой области ранен мирный житель. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook, передает УНН.

В Зайцево результате обстрела боевиков ранен мужчина

Так, 55-летний местный житель получил осколочные ранения грудной клетки и спины.

"Сегодня в 14:15 в полицию Бахмута поступило сообщение от врачей, что во время ночного обстрела пострадал мирный житель. Полицейские установили, что вчера в 22:00 мужчина, находясь у себя дома по вул.Маресьева, услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать во двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался больницу, где медики оказали ему помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 63 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

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