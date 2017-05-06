В Зайцевому внаслідок обстрілу бойовиків поранено чоловіка
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу в Зайцевому, що на Донеччині, поранено мирного жителя. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Facebook, передає УНН.
Так, 55-річний місцевий мешканець отримав осколкові поранення грудної клітки та спини.
“Сьогодні о 14:15 до поліції Бахмута надійшло повідомлення від лікарів, що під час нічного обстрілу постраждав мирний житель. Поліцейські встановили, що вчора о 22:00 чоловік, знаходячись в себе вдома по вул.Маресьєва, почув вибух та отримав перше поранення у лопатку. Потім вирішив вибігти на подвір’я, в результаті чого отримав друге осколкове поранення в груди. Постраждалий самостійно дістався лікарні, де медики надали йому допомогу”, — йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО зафіксовано 63 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.