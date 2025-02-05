В Запорожье пострадавших от взрыва во время воздушной тревоги нет - горсовет

В Запорожье нет пострадавших от взрыва во время воздушной тревоги, сообщила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко в Telegram в среду, пишет УНН.

Граждане! Относительно взрыва, который слышали жители одного из районов города. По обновленной информации, без пострадавших - написала Харченко.

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В Запорожье прогремел взрыв и фоне воздушной тревоги.