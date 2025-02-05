У Запоріжжі постраждалих від вибуху під час повітряної тривоги немає - міськрада

У Запоріжжі немає постраждалих від вибуху під час повітряної тривоги, повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у Telegram у середу, пише УНН.

Громадо! Щодо вибуху, який чули мешканці одного з районів міста. За оновленою інформацією, без постраждалих - написала Харченко.

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