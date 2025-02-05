У Запоріжжі пролунав вибух та тлі повітряної тривоги, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

У Запоріжжі пролунав вибух. Наразі екстрені служби направлені на обстеження. Не нехтуйте правилами безпеки - написав Федоров.

Перед цим, з 15 години, ПС ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область, а згодом - про активність ворожої тактичної авіації на східному та а північно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

У Запорізькій та ще кількох областях - повітряна тривога.

Доповнення

За даними голови ОВА, російські війська минулої доби завдали 396 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, включаючи 14 авіаційних та 220 атак БпЛА. 62-річна жінка поранена, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.