В Запорожье прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Запорожье прозвучал взрыв и воздушная тревога, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В Запорожье прозвучал взрыв. Сейчас экстренные службы направлены на обследование. Не пренебрегайте правилами безопасности - написал Федоров.

Ранее, с 15 часов, ВС ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области, а затем - об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения для приграничных областей.

В Запорожской и еще нескольких областях - воздушная тревога.

Дополнение

По данным главы ОВА, российские войска за прошедшие сутки нанесли 396 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, включая 14 авиационных и 220 ударов БПЛА. Ранена 62-летняя женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.