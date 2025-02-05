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В Запорожье прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Запорожье прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

Киев  •  УНН

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В Запорожье произошел взрыв, экстренные службы направлены на место события. ВВС ВСУ ранее предупреждали об активности вражеской тактической авиации и угрозе авиаударов в приграничных областях.

В Запорожье прозвучал взрыв и воздушная тревога, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В Запорожье прозвучал взрыв. Сейчас экстренные службы направлены на обследование. Не пренебрегайте правилами безопасности

- написал Федоров.

Ранее, с 15 часов, ВС ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области, а затем - об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения для приграничных областей.

В Запорожской и еще нескольких областях - воздушная тревога.

Дополнение

По данным главы ОВА, российские войска за прошедшие сутки нанесли 396 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, включая 14 авиационных и 220 ударов БПЛА. Ранена 62-летняя женщина, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
zaporozheЗапорожье

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