В Запорожье атака рф унесла жизнь полицейского, еще 30 гражданских получили ранения
Киев • УНН
В результате удара управляемой авиабомбой по Запорожью погиб 22-летний полицейский, еще 29 человек ранены. За сутки оккупанты нанесли 1011 ударов по области.
В результате удара управляемой авиабомбой по Запорожью смертельное ранение получил 22-летний офицер полиции, выполнявший служебные обязанности неподалеку от эпицентра взрыва, еще 29 человек получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удар по областному центру пятью управляемыми авиабомбами. Всего оккупанты нанесли 1011 ударов по населенным пунктам Запорожской области: направили 748 беспилотников, 233 раза обстреляли из артиллерии, 20 - с авиации и 10 - из реактивных систем залпового огня. В результате удара управляемой авиабомбой смертельное ранение получил 22-летний офицер полиции, выполнявший служебные обязанности неподалеку от эпицентра взрыва, еще 29 человек получили ранения. Вечером того же дня в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранение получил 69-летний мужчина
За прошедшие сутки полицейские зарегистрировали 169 сообщений от граждан. Вражеские удары оставили после себя значительные разрушения: повреждены квартиры и частные дома, придомовые территории, автомобили граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Последствия ударов задокументировали сотрудники полиции и УСБУ. По фактам военных преступлений открыты уголовные производства. Правовая квалификация
Напомним
В субботу, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли два человека.