В Южной Корее не смогли арестовать президента из-за противостояния служб безопасности

Власти Южной Кореи в пятницу не смогли арестовать президента страны Юна Сок Ёля, которому был объявлен импичмент из-за его объявления военного положения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сторонники Юна собрались в предрассветное время возле президентской резиденции, и их количество возросло до сотен, и они поклялись препятствовать любым попыткам арестовать Юна, пишет издание.

Сотрудники Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), которое возглавляет совместную группу следователей по объявлению Юном военного положения 3 декабря, прибыли к воротам президентского комплекса вскоре после 7 утра по местному времени (22:00 по Гринвичу в четверг) и вошли.

Оказавшись внутри комплекса, CIO и сопровождающая его полиция столкнулись с кордонами сотрудников Службы безопасности президента (PSS), а также с военными, командированными в президентскую службу безопасности, сообщают СМИ. Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что войска находятся под контролем PSS.

Глава CIO прекратил попытку арестовать Юна около 13:30 по местному времени из-за опасений относительно безопасности своего персонала из-за препятствий, и заявил, что "глубоко сожалеет" о неповиновении Юна.

"Было решено, что практически невозможно исполнить ордер на арест из-за продолжающегося противостояния", - говорится в заявлении CIO.

Адвокат Юна заявил в более раннем заявлении в пятницу, что исполнение недействительного ордера на арест Юна является незаконным, и что они прибегнут к правовым действиям, не вдаваясь в подробности.

Ордер на арест, утвержденный судом во вторник после того, как Юн проигнорировал несколько повесток о явке на допрос, действителен до 6 января и дает следователям только 48 часов на задержание Юна после его ареста. Затем следователи должны решить, делать ли запрос на ордер на задержание или освободить его.

CIO заявило в пятницу, что рассмотрит ситуацию и примет решение о возможных дальнейших шагах.

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