У Південній Кореї не змогли заарештувати президента через протистояння служб безпеки
Київ • УНН
Спроба арешту президента Південної Кореї Юна Сок Йоля зазнала невдачі через протидію військових та служби безпеки. Правоохоронці припинили операцію через загрозу безпеці персоналу.
Влада Південної Кореї у п'ятницю не змогла заарештувати президента країни Юна Сок Йоля, якому було оголошено імпічмент через його оголошення воєнного стану, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Прихильники Юна зібралися в досвітній час біля президентської резиденції, і їх кількість зросла до сотень, і вони заприсяглися перешкоджати будь-яким спробам заарештувати Юна, пише видання.
Співробітники Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке очолює спільну групу слідчих щодо оголошення Юном воєнного стану 3 грудня, прибули до воріт президентського комплексу невдовзі після 7 ранку за місцевим часом (22:00 за Грінвічем четверга) і увійшли.
Опинившись усередині комплексу, CIO і поліція, що його супроводжує, зіткнулися з кордонами співробітників Служби безпеки президента (PSS), а також з військовими, відрядженими до президентської служби безпеки, повідомляють ЗМІ. Міністерство національної оборони Південної Кореї заявило, що війська перебувають під контролем PSS.
Очільник CIO припинив спробу заарештувати Юна близько 13:30 за місцевим часом через побоювання щодо безпеки свого персоналу через перешкоди, і заявив, що "глибоко шкодує" про непокору Юна.
"Було вирішено, що практично неможливо виконати ордер на арешт через протистояння, що триває", - ідеться в заяві CIO.
Адвокат Юна заявив у більш ранній заяві в п'ятницю, що виконання недійсного ордера на арешт Юна є незаконним, і що вони вдадуться до правових дій, не вдаючись у подробиці.
Ордер на арешт, затверджений судом у вівторок після того, як Юн проігнорував кілька повісток про явку на допит, дійсний до 6 січня і дає слідчим лише 48 годин на затримання Юна після його арешту. Потім слідчі повинні вирішити, чи робити запит на ордер на затримання чи звільнити його.
CIO заявило у п'ятницю, що розгляне ситуацію і ухвалить рішення про можливі подальші кроки.
Президент Південної Кореї заявив про боротьбу до кінця попри загрозу арешту02.01.25, 04:53 • 55204 перегляди