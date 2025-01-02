Президент Південної Кореї заявив про боротьбу до кінця попри загрозу арешту

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що "боротиметься до кінця", попри розслідування, яке може завершитися його арештом. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, проти якого розпочато процедуру імпічменту, звернувся до своїх прихильників у листі, закликаючи їх до єдності.

Лист, адресований сотням прихильників, які зібралися біля його офіційної резиденції, Юн написав у середу ввечері. У зверненні він висловив вдячність за підтримку, зазначивши, що спостерігає за протестами наживо через YouTube.

Процедура імпічменту та розслідування, що триває, пов’язані зі звинуваченнями в його відповідальності за короткотривалий військовий конфлікт. Опоненти президента вважають, що його дії під час інциденту порушили закон.

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