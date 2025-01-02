Президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца, несмотря на угрозу ареста

ukenru
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 88139 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 122992 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 129132 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 152113 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 144333 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 145227 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 167669 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161364 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 164227 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147886 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Должно быть как минимум три теруправления, а в штате около 150 человек: Решетилова об Офисе военного омбудсмена

Должно быть как минимум три теруправления, а в штате около 150 человек: Решетилова об Офисе военного омбудсмена

 • 28488 просмотра
"Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента - Безуглая

"Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента - Безуглая

 • 44717 просмотра
Энергокризис в Молдове: что известно

Энергокризис в Молдове: что известно

 • 38970 просмотра
200 украинских авиаторов в Британии завершили базовую подготовку перед обучением на F-16

200 украинских авиаторов в Британии завершили базовую подготовку перед обучением на F-16

 • 34366 просмотра
Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена

Атака рф на столицу: погиб украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена

 • 26265 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 139842 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 238025 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 187233 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 287455 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 261416 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

 • 83626 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

 • 87717 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 100553 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

 • 104636 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 124480 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца, несмотря на угрозу ареста

Президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца, несмотря на угрозу ареста

Киев  •  УНН

 • 2341 просмотра

Read in English

Юн Сук Йоль обратился к сторонникам с письмом на фоне процедуры импичмента из-за военного конфликта. Президент поблагодарил за поддержку и призвал к единству, наблюдая за протестами через YouTube.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что "будет бороться до конца", несмотря на расследование, которое может завершиться его арестом. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, против которого начата процедура импичмента, обратился к своим сторонникам в письме, призывая их к единству.

Письмо, адресованное сотням сторонников, собравшихся возле его официальной резиденции, Юн написал в среду вечером. В обращении он выразил благодарность за поддержку, отметив, что наблюдает за протестами вживую через YouTube. 

Процедура импичмента и продолжающееся расследование связаны с обвинениями в его ответственности за кратковременный военный конфликт. Оппоненты президента считают, что его действия во время инцидента нарушили закон. 

Президент Южной Кореи отменил военное положение4 дек. 2024, 00:27 • 17674 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
youtubeYouTube