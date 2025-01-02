Президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца, несмотря на угрозу ареста

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что "будет бороться до конца", несмотря на расследование, которое может завершиться его арестом. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, против которого начата процедура импичмента, обратился к своим сторонникам в письме, призывая их к единству.

Письмо, адресованное сотням сторонников, собравшихся возле его официальной резиденции, Юн написал в среду вечером. В обращении он выразил благодарность за поддержку, отметив, что наблюдает за протестами вживую через YouTube.

Процедура импичмента и продолжающееся расследование связаны с обвинениями в его ответственности за кратковременный военный конфликт. Оппоненты президента считают, что его действия во время инцидента нарушили закон.

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