В Европарламенте раскритиковали название подразделения ССО в честь УПА за игнорирование "польских чувствительных вопросов"

Европейский парламент в резолюции о вступлении Украины в ЕС раскритиковал название подразделения ССО в честь УПА, заявив, что депутаты выражают сожаление по поводу игнорирования польских чувствительных вопросов и горя и считают, что это решение подрывает соседские отношения. Об этом говорится в резолюции Европарламента, передает УНН.

Детали

В резолюции, помимо того, что «высоко оцениваются чрезвычайные усилия Украины по укреплению ее демократических институтов и обеспечению разделения властей в военное время», а также «приветствуется прогресс Украины в судебной реформе и борьбе с коррупцией», депутаты выразили «сожаление по поводу игнорирования польских чувствительных вопросов» относительно присвоения названия УПА подразделению ССО.

Что касается переименования элитного военного подразделения Вооруженных сил Украины в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА), депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу игнорирования польских чувствительных вопросов и горя и считают, что это решение подрывает соседские отношения, призывая к деэскалации и возобновлению усилий доброй воли для примирения - говорится в резолюции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким - «был важный и нужный разговор», договорились продолжить диалог.

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия «имени Героев УПА».

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название «имени Героев УПА» в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши «Новой почтой».

Впоследствии в Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона.