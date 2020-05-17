В Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора про коронавирус

“Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию (касательно темы COVID-19 — ред.) в ЕС и его странах-соседях”, — приводит издание слова дипломата в воскресенье, 17 мая.

По его словам, цель этой кампании по дезинформации — подорвать доверие к Евросоюзу и стран, входящих в него, а также поставить под сомнение меры, предпринимаемые в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНР и Россия продолжают распространять дезинформацию о коронавирусе — Столтенберг

Те, кто запускают подобные кампании, стремятся “подорвать доверие общественности к местной власти”, подчеркнул Стано. По его мнению, в нынешней ситуации, вероятны “серьезные последствия для общественного здоровья”.

Напомним, ранее США обвинили Россию в содействии кампании по дезинформации относительно темы коронавируса.