В Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора про коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По данным Еврокомиссии, распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете Bild am Sonntag, передает УНН со ссылкой на DW.
“Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию (касательно темы COVID-19 — ред.) в ЕС и его странах-соседях”, — приводит издание слова дипломата в воскресенье, 17 мая.
По его словам, цель этой кампании по дезинформации — подорвать доверие к Евросоюзу и стран, входящих в него, а также поставить под сомнение меры, предпринимаемые в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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Те, кто запускают подобные кампании, стремятся “подорвать доверие общественности к местной власти”, подчеркнул Стано. По его мнению, в нынешней ситуации, вероятны “серьезные последствия для общественного здоровья”.
Напомним, ранее США обвинили Россию в содействии кампании по дезинформации относительно темы коронавируса.